Телеканал Царьград начинает новый цикл публикаций региональных рейтингов. Помимо ежемесячного анализа деятельности глав регионов по исполнению Стратегии государственной национальной политики, эксперты Института Царьграда проводят мониторинг миграционной проблематики в субъектах России.
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Атак и будет Миром для внутреннего состояния проблема "ценных специалистов№ не закончится Это ясно уже и сейчас как божий день. И дело не только в сомнительных бизнеструктурах пытающихся за счёт мигрантов увеличить свои прибыли. Теперь уже никто и не сомневается что есть силы в России , которые ни мытьём ,так катаньем хотят развалить Россию и сделали упор на мигрантов. А насчёт бизнеса не способного работать без "ценных специалистов " из Таджикии,Узбекии и Киргизии , может пора этот бизнес национализировать?