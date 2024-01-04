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В Киеве нас ждут киевляне, одесситы, харьковчане и дончане. Пошли звонки из Украины. Они что-то знают

В Киеве нас ждут киевляне, одесситы, харьковчане и дончане. Пошли звонки из Украины. Они что-то знают

Юрий Кот Не секрет, что у меня в Киеве остались контакты, которые сообщают обстановку и сливают информацию, часть из которой я не могу публиковать, но передаю в компетентные органы.

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Комментарии
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Александр Денисов
А кто написал 5 миллионов доносов в 36-38 годах? Писали на начальника, на знакомых, на соседей и тд. Для русских стучать всегда было не комильфо, а вот тот набег пархатых после начала Первой мировой войны и переворота большевиков на Питер и дал те миллионы доносов.
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