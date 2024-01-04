В Киеве нас ждут киевляне, одесситы, харьковчане и дончане. Пошли звонки из Украины. Они что-то знают

Александр Денисов

А кто написал 5 миллионов доносов в 36-38 годах? Писали на начальника, на знакомых, на соседей и тд. Для русских стучать всегда было не комильфо, а вот тот набег пархатых после начала Первой мировой войны и переворота большевиков на Питер и дал те миллионы доносов.