Вынесение приговора по делу о похищении людей и разбойных нападениях Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» Вынесен приговор четырем молодым казанцам, их признали виновными в похищении людей и разбое.
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