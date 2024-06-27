Без замечаний. Как строят дорогу за 250 млн рублей по улице 65 лет Победы в Барнауле

Подрядчик обустроил щебеночное основание под проезжую часть на участке дороги от улицы Сергея Семенова протяженностью 280 метров, а также проложил нижний и средний слой асфальтобетонного покрытия Дорожники ведут разработку грунта под устройство тротуаров и парковок, а также устанавливают бортовой камень на улице 65 лет Победы, где с весны идет строительство дороги.