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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Без замечаний. Как строят дорогу за 250 млн рублей по улице 65 лет Победы в Барнауле

Без замечаний. Как строят дорогу за 250 млн рублей по улице 65 лет Победы в Барнауле

Подрядчик обустроил щебеночное основание под проезжую часть на участке дороги от улицы Сергея Семенова протяженностью 280 метров, а также проложил нижний и средний слой асфальтобетонного покрытия Дорожники ведут разработку грунта под устройство тротуаров и парковок, а также устанавливают бортовой камень на улице 65 лет Победы, где с весны идет строительство дороги.

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