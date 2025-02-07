Депутат Гусев: Пасху и День Святой Троицы нужно сделать выходными днями

Смешно! Они и так приходятся на воскресенье! Видимо в Думе этого не знают...

Николай Овчинников

У нас слишком много праздничных дней. Необходимо сократить количество праздничных дней и увеличить продолжительность отпуска до 32-33 дней. Из праздничных дней нужно оставить Новый год (31 декабря и 1 января), Рождество (7 января), 1 Мая, 9 Мая. От длинных праздников больше вреда, чем пользы. Врачи, спасатели, полицейские, аварийные службы вместо отдыха сталкиваются с резким увеличением нагрузки.