Боевые самолеты F-16, обещанные Западом Киеву, могут быть уничтожены сразу, как только прибудут на Украину, поскольку местные силы ПВО не справляются с защитой аэродромов от российских ракет – сообщает в четверг, 4 июля, The Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии