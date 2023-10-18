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Казахстан планирует построить более 1 тыс. км железных дорог вместе с КНР

Казахстан планирует построить более 1 тыс. км железных дорог вместе с КНР

В ближайшие три года власти Казахстана намерены проложить 1 300 км новых железнодорожных путей в сотрудничестве с китайской инициативой «Один пояс — один путь», заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на открытии 18 октября Третьего одноименного форума международного сотрудничества в Пекине.

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