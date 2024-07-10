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В Японии арестовали гражданина России за экспорт гидроциклов в обход санкций

В Японии арестовали гражданина России за экспорт гидроциклов в обход санкций

Гражданин России впервые был арестован в Японии по подозрению в обходе санкций и отправке на родину запрещенных для экспорта товаров.

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