МИД Китая выразил протест Канаде после заявлений об атаках ботов на политиков

Пекин считает ложью и клеветой недавнее заявление МИД Канады о том, что якобы связанные с КНР боты готовили атаки на канадских политиков и стремились дискредитировать их, заявила официальный представитель китайского дипведомства Мао Нин.
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