Премьер Госсовета КНР заслушал мнения по проекту доклада о работе правительства

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник провел семинар, на котором заслушал мнения относительно проекта доклада о работе правительства, высказанные экспертами в различных областях, бизнесменами и представителями секторов образования, научных исследований, культуры, здравоохранения и спорта.