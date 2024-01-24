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Китай

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Премьер Госсовета КНР заслушал мнения по проекту доклада о работе правительства

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник провел семинар, на котором заслушал мнения относительно проекта доклада о работе правительства, высказанные экспертами в различных областях, бизнесменами и представителями секторов образования, научных исследований, культуры, здравоохранения и спорта.

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