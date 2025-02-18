Хакасия потеряла выдающегося прозаика и драматурга современности

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Хакасии Александр Котожеков На 77-м году жизни, после долгой болезни, ушел из жизни Александр Иванович Котожеков (Александр Чапрай), сообщает Хакасское региональное отделение Союза писателей России и Дом литераторов Хакасии.