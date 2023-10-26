Ничего на свете лучше нету...

В Театре имени Моссовета поставили «Бременских музыкантов» История о бродячих музыкантах-животных, которых изгнали со двора дурные хозяева, известна миру с 1819 года, когда поместили её в свой сборник братья Гримм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии