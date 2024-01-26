Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бесогон ТВ 26.01.24 Кто в России служит НАТО?

Бесогон ТВ 26.01.24 Кто в России служит НАТО?

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, какая доля реальности скрывается за многочисленными планами НАТО относительно войны против России.

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Комментарии
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АндрейБорков
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18 час.
Vladimir Soukhatchev
Никита Сергеевич, хозяева Ютуба действительно за океаном, но т.н. модераторы и админы русскоязычного сектора Находятся на украине и территориях ТриБалтов! Сотрудники &quot;Министерства правды&quot; Ютуба проживают там.
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18 час.

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