В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, какая доля реальности скрывается за многочисленными планами НАТО относительно войны против России.
Бесогон ТВ 26.01.24 Кто в России служит НАТО?
Комментарии
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АндрейБорков
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18 час.
Vladimir Soukhatchev
Никита Сергеевич, хозяева Ютуба действительно за океаном, но т.н. модераторы и админы русскоязычного сектора Находятся на украине и территориях ТриБалтов! Сотрудники "Министерства правды" Ютуба проживают там.
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18 час.
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