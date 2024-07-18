В Словакии напали на депутата Люптака, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

Депутат от Словацкой национальной партии Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве на последнем заседании парламента, стал жертвой нападения.
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