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«Попал вместе с машиной в автомойку»: на дорогу в Приморье обрушился шторм

«Попал вместе с машиной в автомойку»: на дорогу в Приморье обрушился шторм

Погодный фронт, стоящий над Приморским краем, устраивает «климатические аттракционы» – в соседних округах может быть диаметрально противоположная погода/ Местами идут ливни c грозами, сообщает PRIMPRESS.

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