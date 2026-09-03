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BepiColombo: отделение перелетного модуля 3 сентября перед выходом на орбиту Меркурия

BepiColombo: отделение перелетного модуля 3 сентября перед выходом на орбиту Меркурия

Европейское космическое агентство (ESA) 31 августа 2026 года провело онлайн-брифинг, посвященный ближайшим этапам миссии BepiColombo — первой европейско-японской миссии к Меркурию.

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