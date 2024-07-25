В Пяозерском заговорили о геноциде, прокуратура организовала проверку

Надзорный органи проводит проверку после публикации «RuNews» После публикации материала о бедах в Пяозерском «Жители поселка Карелии страдают в жару без воды и электричества» на сайте «RuNews» прокуратура Лоухского района организовала проверку.
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