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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов пропустил в каждом из 5 матчей сезона. Сегодня – от Назинью и Идумбо-Музамбо в игре с «Монако» Головина

Матвей Сафонов ни в одном из матчей этого сезона не сохранил ворота сухими. Сегодня голкипер « ПСЖ » принимает участие в игре с «Монако» Александра Головина (1:2, второй тайм) в Лиге 1.

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