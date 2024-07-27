Это про тех, кто был ребёнком в 60-е, 70-е

ЛГ

Лидия Гаджиева

Спасибо, что напомнили и рассказали ми лым нашим молодым согражданам, как жили их мамы с папами и почему смогли выстоять в очень сложные времена. Мое детство пришлось на 50-60 -тые годы. И поверьте, тогда было еще веселее и круче! Кстати, у нас был первый телефон в нашем дворе, и мы никогда не запирали входную дверь, потому что вдруг кому-то из соседей понадобится срочно позвонить? Так зайдут и позвонят, а нас-то зачем будить? И ведь никто никогда ничего не утащил, хотите -верьте, хотите - нет. А на втором этаже у тети Лены были потрясающие немецкие игрушки - железная дорога, футбол и еще много чего - им кто-то привозил для позднего обожаемого ребенка. Так играл весь двор! И всех детей соседских пускали! А задачи решать приходили к моей маме - она всем объясняла математику, даже из соседних дворов прибегали. И все это в нашей жизни было нормой. Знаете, сейчас вспоминаешь - словно в другом мире живем. Но все же мы выросли сильными. И главное, чему мы научились: не сдаваться и не бросать своих близких. соих друзей, как бы не было трудно.,