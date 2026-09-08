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Пятый канал

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Завершились съемки детективного блокбастера «Черный шелк»

Завершились съемки детективного блокбастера «Черный шелк»

Съемки детективного блокбастера «Черный шелк» завершились в России и Китае. Об окончании основного этапа производства 8 сентября сообщили создатели картины, представив ее тизер-постер.

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