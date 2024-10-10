Макгрегор: Зеленский сбежит с Украины в Лондон по приказу ЦРУ или МИ-6

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил предположение в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive, что Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения.
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