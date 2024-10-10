Политика как он...
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Политика как она есть

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Макгрегор: Зеленский сбежит с Украины в Лондон по приказу ЦРУ или МИ-6

Макгрегор: Зеленский сбежит с Украины в Лондон по приказу ЦРУ или МИ-6

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил предположение в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive, что Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения.

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Комментарии
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Иван Петров
Кому он нужен?! Нужно чтобы молчал... и отдал свои миллионы в &quot;фонд мира США&quot;. Пристрелят и свалят на Россию. Так дешевле и надежнее.
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12 час.

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