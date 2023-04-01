Будни мужчин. Все что нам интересно

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Перебои с поставками топлива способствуют росту цен на нефть

Перебои с поставками топлива способствуют росту цен на нефть

Июньские фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate в США выросли более чем на 1% в пятницу. Этот рост цен был вызван одним лишь сообщением о сокращении запасов сырой нефти в США и приостановкой экспорта из курдистанской провинции в Ираке.

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