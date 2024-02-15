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"Жена мафиози": Кайли Дженнер вышла в свет в шубе российского бренда

"Жена мафиози": Кайли Дженнер вышла в свет в шубе российского бренда

Кайли Дженнер примерила образ "жены мафиози" в честь Дня всех влюблённых. Бизнесвумен и девушка Тимоти Шаламе вышла в свет в шубе от российского апсайкл-бренда Nereja.

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