Расчеты орудий "Рапира" нанесли удар по артиллерии ВСУ на донецком направлении

Скриншот видео Расчеты противотанковых орудий "Рапира" артиллерии 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" нанесли удар по позициям артиллерии военнослужащих ВСУ и украинских националистов на донецком направлении в зоне спецоперации РФ.
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