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Асу Алмабаев поделился планами на 2022 год: «Постараюсь сделать возможным невозможное»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев, который имеет действующий контракт с одной из сильнейших лиг Азии Brave, на своей странице в Instgram поделился планами на 2022 год: «Вижу цель, не вижу препятствий.

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