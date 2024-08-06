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Новости экономики России

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Рынок вниз тащили не только шортисты

Российский рынок акций вчера не смог противостоять общемировой тенденции и просел на 2,4%. Распродажи прокатились по всему миру, а поводом для них считаются риски ухода американской экономики в рецессию, на что намекают слабые данные по рынку труда.

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