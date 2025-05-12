Бюджет РФ пополнится на 46 млрд рублей за счет роста штрафов за нарушения ПДД

Документ размещен в базе данных Госдумы, сообщает корреспондент The Moscow Post. Как указано в пояснительной записке, речь идет о дополнительном доходе в категории ненефтегазовых поступлений, связанном с пересмотром штрафных санкций в сторону повышения.
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