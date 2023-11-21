Опрос РСПП: бизнес справился с санкциями

Если в прошлом году о критической потребности в замещении продукции сообщали почти 30% предпринимателей, то в этом году всего около 3% испытывают проблемы с закупкой сырья и примерно 15% — с оборудованиемКак следует из опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), большинству российских компаний удалось адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков оборудования, комплектующих, сырья и материалов, сообщает «Коммерсантъ».