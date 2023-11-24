Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело против экс-министра ЖКХ ДНР Сергея Наумца

Министр строительства и ЖКХ ДНР выступил против коррупционеров во власти республики и победил. «Антифашист» информационно поддерживал его в этой борьбе - мы были единственным СМИ, кто писал об этом деле, понимая всю степень риска.
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