Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Версии: Раиси мертв. Что дальше?

Версии: Раиси мертв. Что дальше?

(Ссылка на ТГ канал)В упавшем вертолете Bell 214, обломки которого только что "официально нашли" в Иране, помимо экипажа, погибли четыре официальных лица: (* 9 человекпо сведениям арабских СМИ)▪️Ибрагим Раиси - президент Ирана;▪️Хусейн Амир Абдулахиан - министр иностранных дел;▪️Малик Рахмати - губернатор Восточного Азербайджана;▪️Мухаммед Али аль-Хашем - имам Тебриза.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Мало того, не может такого быть, что бы не было ЖИВЫХ свидетелей падения вертолета. (!)&quot; - мля, может быть, может... в горах, в труднодоступных местах вдали от населенных пунктов, ночью при хреновой видимости - МОЖЕТ!
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