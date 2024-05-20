(Ссылка на ТГ канал)В упавшем вертолете Bell 214, обломки которого только что "официально нашли" в Иране, помимо экипажа, погибли четыре официальных лица: (* 9 человекпо сведениям арабских СМИ)▪️Ибрагим Раиси - президент Ирана;▪️Хусейн Амир Абдулахиан - министр иностранных дел;▪️Малик Рахмати - губернатор Восточного Азербайджана;▪️Мухаммед Али аль-Хашем - имам Тебриза.
Версии: Раиси мертв. Что дальше?
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"Мало того, не может такого быть, что бы не было ЖИВЫХ свидетелей падения вертолета. (!)" - мля, может быть, может... в горах, в труднодоступных местах вдали от населенных пунктов, ночью при хреновой видимости - МОЖЕТ!
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17 час.
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