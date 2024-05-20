Версии: Раиси мертв. Что дальше?

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

"Мало того, не может такого быть, что бы не было ЖИВЫХ свидетелей падения вертолета. (!)" - мля, может быть, может... в горах, в труднодоступных местах вдали от населенных пунктов, ночью при хреновой видимости - МОЖЕТ!