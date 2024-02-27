Японский модуль чудом пережил экстремальную двухнедельную ночь на Луне и продолжит исследования

Поврежденный японский космический модуль SLIM, который не до конца исправен из-за неудачной посадки, пережил долгую лунную ночь, потом нагрелся до 100 °C, но готов продолжить работу, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
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