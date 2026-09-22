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Регионы России

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Более половины немцев требуют отставки канцлера Фридриха Мерца после поражения на выборах

Более половины немцев требуют отставки канцлера Фридриха Мерца после поражения на выборах

Свыше 50% граждан Германии выступают за отставку действующего канцлера Фридриха Мерца в связи с поражением его партии на выборах в земельный парламент Мекленбург-Передней Померании.

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