В Петербурге вырос спрос на образование в колледжах

В Петербурге резко вырос спрос на получение образование в колледжах и техникумах. Так, заявлений от абитуриентов в этом году было подано на 30% больше, чем в прошлом.
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