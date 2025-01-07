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Далай-лама глубоко опечален гибелью людей в результате землетрясения в Тибете

Далай-лама глубоко опечален гибелью людей в результате землетрясения в Тибете

ШИГАДЗЕ (ИА Реалист). По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), недалеко от одного из самых священных городов Тибета в уезде Тингри недалеко от границы с Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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