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Магнитка получила знак соответствия региональному экологическому стандарту

Магнитка получила знак соответствия региональному экологическому стандарту

ММК получил свидетельство о соответствии региональному экологическому стандарту. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшего в Челябинске, компания получила свидетельство и электронно-цифровой знак соответствия Региональному экологическому стандарту Челябинской области.

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