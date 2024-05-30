Магнитка получила знак соответствия региональному экологическому стандарту

ММК получил свидетельство о соответствии региональному экологическому стандарту. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшего в Челябинске, компания получила свидетельство и электронно-цифровой знак соответствия Региональному экологическому стандарту Челябинской области.