Трамп анонсировал скорое подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам

Также он заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу участия США во владении электростанциями Украины Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам.
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