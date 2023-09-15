Собянин: Инвесторы возвели 54 здания социальной инфраструктуры с начала года

В столице ввели в эксплуатацию ледовый дворец «Кристалл» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что с начала года инвесторы возвели в столице 54 здания, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры.