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Собянин: Инвесторы возвели 54 здания социальной инфраструктуры с начала года

Собянин: Инвесторы возвели 54 здания социальной инфраструктуры с начала года

В столице ввели в эксплуатацию ледовый дворец «Кристалл» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что с начала года инвесторы возвели в столице 54 здания, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры.

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