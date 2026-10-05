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Регионы России

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Эксперт предупредил о возросшем риске мошенничества с налоговыми уведомлениями в России

Эксперт предупредил о возросшем риске мошенничества с налоговыми уведомлениями в России

Одним из частых способов мошенничества являются поддельные налоговые уведомления с ссылками на сайты, имитирующие ресурсы Федеральной налоговой службы.

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