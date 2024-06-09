Лавров раскрыл реакцию Запада на заявление Путина о поставках оружия

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ-2024 затронул тему поставок отечественного оружия для стран, на которые оказывается давление со стороны недружественных государств.
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