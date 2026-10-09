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Регионы России

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Трамп признал заслуги Овечкина в мировом хоккее в разговоре с Путиным

Трамп признал заслуги Овечкина в мировом хоккее в разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил заслуги капитана хоккейной команды «Вашингтон» Александра Овечкина в мировом хоккее.

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