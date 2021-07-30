В Турции российским курортникам пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

Мармарис. Турция. Российские отдыхающие временно эвакуировались из гостиниц в турецком Мармарисе. Покинуть места размещения им пришлось 29 июля по требованию полиции из-за опасности возгорания зданий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN Turk.