SUSANIN

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В Турции российским курортникам пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

В Турции российским курортникам пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

Мармарис. Турция. Российские отдыхающие временно эвакуировались из гостиниц в турецком Мармарисе. Покинуть места размещения им пришлось 29 июля по требованию полиции из-за опасности возгорания зданий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN Turk.

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