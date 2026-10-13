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Ивановские новости

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В Ивановской области учителям объяснили условия получения звания ветерана труда

В Ивановской области учителям объяснили условия получения звания ветерана труда

Теперь достаточно 25 лет педагогического стажа, ранее требовалось 40 лет для мужчин и 35 для женщин, а также награда.

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