Жители Петушков замечали волка или похожее животное в разных частях города, включая центр. В местных обсуждениях связывают появление хищников со строительством трассы М-12, которая могла изменить маршруты животных.
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