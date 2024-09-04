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Курян хотели вывезти на Украину, РФ меняет ядерную доктрину, гонорар Киркорову от богача: что будет дальше

Курян хотели вывезти на Украину, РФ меняет ядерную доктрину, гонорар Киркорову от богача: что будет дальше

 212 прочтений 2 дня назад Россия изменит ядерную доктрину на фоне действий Запада, украинские военные пытались похитить жителей Курской области, журналисты раскрыли гонорар народного артиста РФ Филиппа Киркорова на корпоративе уральского бизнесмена — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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