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«Шли напролом»: бывшие украинские боевики вступили в бой с ВСУ

«Шли напролом»: бывшие украинские боевики вступили в бой с ВСУ

Солдаты российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских военнопленных и входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», вступили в первый бой с Вооруженных силами Украины.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
А поле боя сердца людей.
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2 час.

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