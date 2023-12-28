«Шли напролом»: бывшие украинские боевики вступили в бой с ВСУ

Солдаты российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских военнопленных и входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», вступили в первый бой с Вооруженных силами Украины.
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