Американский производитель тракторов поддержал протест фермеров в Британии

Крупный производитель тракторов Massey Ferguson, дочерняя компания американской AGCO во Франции, поддержал британских фермеров, которые готовятся к национальной акции протеста, намеренной на 19 ноября, 17 ноября пишет The Independent.
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