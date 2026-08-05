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Царьград

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Как бежавший из России фигурант дела АСВ связан с Набиуллиной?

Как бежавший из России фигурант дела АСВ связан с Набиуллиной?

Дело о хищениях в Агентстве по страхованию вкладов обрастает новыми деталями. Экс-глава АСВ Юрий Исаев, который руководил госкорпорацией с 2012 по 2022 год, теперь официально стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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Комментарии
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Maxim
В 90е афера с авизо - была невозможна, без привлечения банковских работников..
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