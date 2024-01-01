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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд и сократил отставание от зоны плей-офф до 3 очков

«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд и сократил отставание от зоны плей-офф до 3 очков

Сегодня «Ойлерс» разгромили «Анахайм» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Канадский клуб набрал 37 очков в 34 играх и занимает 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.

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