Угроза национальной безопасности

В Госдуме предложили принять ряд «незамедлительных» мер по мигрантам. В первую очередь предложенная инициатива касается вопросов, связанных с тестированием мигрантов на знание русского языка.
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