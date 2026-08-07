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Даррен Тилл: «Когда этот парень открывает рот, то порочит свой имидж. Всегда кажется, будто он пытается купить любовь»

Экс-боец UFC Даррен Тилл раскритиковал Иэна Гэрри за высказывания. Ранее Гэрри заявил, что если бы всем управляли женщины, то мы бы жили в лучшем мире.

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